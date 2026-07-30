Enna: il colonnello Antonino Restuccia promosso Generale di Brigata

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Il Colonnello Antonino Restuccia è stato promosso Generale di Brigata.

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Comandante negli ultimi sei anni del Reparto Operativo dei Carabinieri di Enna, ha rivestito precedentemente l’incarico di Capo Ufficio Comando presso il Comando Provinciale di Caltanissetta e, ancor prima, di Comandante della Compagnia di Nicosia e del Nucleo Operativo di Enna.

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Nel corso della sua pluriennale esperienza investigativa ed informativa in Sicilia ha condotto, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, diverse complesse indagini antimafia tra le quali le operazioni “Ferro Battuto”, “Battesimo”, “Battesimo due” e “Gran Secco”.

Da Comandante della Compagnia di Nicosia ha coordinato alcune indagini antidroga ed a Regalbuto ha preso parte nel 2007 all’arresto dell’autore del plateale omicidio di Antonino Allegra avvenuto nella piazza principale del paese e del successivo sequestro di una donna all’interno di un bar gestito dalla stessa.

Nei diversi recenti incarichi rivestiti il Generale Restuccia ha fatto parte di alcune Commissioni presso le Prefetture di Caltanissetta e di Enna ed in particolare della Commissione d’indagine per l’accesso che ha poi portato nel 2021 allo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Barrafranca.

Già promosso Colonnello nel 2023, Antonino Restuccia è insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e della Medaglia Mauriziana.

Da metà del prossimo mese di agosto lascerà il servizio per transitare nella riserva.