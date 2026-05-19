Enna: il Collegio dei Rettori incontra i candidati sindaco

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Il Collegio dei Rettori delle Confraternite ennese, nelle giornate di venerdì 15 e lunedì 18 maggio, ha incontrato i candidati alla carica di sindaco della città di Enna: Crisafulli, De Rose e Fiammetta.

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Nel corso degli incontri è stato affrontato il tema del ruolo fondamentale che le confraternite rivestono all’interno del tessuto sociale, culturale e religioso della città.

“I tre candidati – comunica il presidente del Collegio Giovanni Zodda – hanno manifestato piena attenzione e disponibilità nei confronti delle attività promosse dal Collegio dei Rettori, esprimendo il proprio sostegno alle iniziative che saranno intraprese nei prossimi anni. In particolare, è emersa da parte di tutti la volontà di investire con decisione sul turismo religioso, considerato un settore strategico per la crescita e la valorizzazione della città”.

Al centro del confronto anche l’importanza di promuovere e rilanciare le principali manifestazioni religiose cittadine, a partire dalla Festa Patronale e dalla storica Settimana Santa Ennese.

“Eventi che – prosegue Zodda – secondo quanto condiviso durante gli incontri, meritano di essere maggiormente valorizzati all’interno del panorama delle celebrazioni religiose siciliane”.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’organizzazione del prossimo Forum Pan Europeo delle Confraternite, che si svolgerà nel mese di ottobre proprio nel capoluogo ennese.

“I candidati sindaci – spiega Zodda – hanno garantito pieno sostegno e collaborazione per la riuscita dell’evento, che porterà a Enna centinaia di confrati provenienti da tutta Europa, trasformando la città in una prestigiosa vetrina internazionale del mondo confraternale”.

Zodda ha ribadito la necessità di un sostegno concreto e condiviso affinché Enna possa accogliere nel migliore dei modi l’appuntamento di rilevanza mondiale.