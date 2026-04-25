Enna: il Colajanni Farinato ospita una delegazione di studenti polacchi per un progetto Erasmus

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L’istituto Colajanni Farinato di Enna ha ospitato nei giorni scorsi una delegazione composta da 14 studenti e due insegnanti provenienti da Leszno, in Polonia, nell’ambito di un progetto Erasmus dedicato ai temi dell’inclusione e dell’innovazione.

Nel corso della settimana, gli studenti italiani e polacchi hanno partecipato a una serie di attività laboratoriali che hanno coinvolto diversi ambiti disciplinari. Tra questi, i laboratori di tecnologia e scienze, con esperienze legate anche alla stampa 3D, quelli di fisica, matematica, arte, cinema, teatro e lingue straniere, con l’inglese utilizzato come strumento di comunicazione e confronto.

Spazio anche alle discipline classiche, con attività di greco e latino, e a momenti dedicati alla musicoterapia, intesa come occasione di benessere e relazione tra studenti provenienti da contesti diversi.

Il programma ha previsto inoltre la visita ad alcuni luoghi significativi del territorio ennese e una giornata a Siracusa, nel sito archeologico della città, come momento di approfondimento culturale e di conoscenza del patrimonio storico.

L’esperienza si è conclusa con una manifestazione finale durante la quale sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Nel corso dell’iniziativa si sono esibiti anche gli alunni del Liceo musicale, con un omaggio alla tradizione musicale polacca.

Un aspetto centrale dello scambio ha riguardato l’ospitalità: i 14 studenti polacchi sono stati infatti accolti dalle famiglie degli studenti di Enna, vivendo così un’esperienza diretta della quotidianità locale.

Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di crescita sul piano umano, linguistico e culturale, favorendo il dialogo tra coetanei e il confronto tra esperienze scolastiche differenti.