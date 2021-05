Enna: il Coc monitora rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC-CZ5B

Il coordinatore del Centro Operativo Comunale di protezione civile del Comune di Enna Lorenzo Colaleo, unitamente al Sindaco Maurizio Dipietro, informa la cittadinanza che il COC sta monitorando, unitamente al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, la situazione relativa al rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore della Repubblica Popolare Cinese, che potrebbe interessare nelle prime ore del mattino del 9 maggio il territorio siciliano.

La fascia interessata potrebbe essere, infatti, quella coincidente con il territorio della Provincia di Messina.

In ogni caso la situazione viene costantemente tenuta sotto controllo, grazie al raccordo costante con la struttura regionale di protezione civile, in modo da potere tempestivamente intervenire in caso di ulteriori novità in merito.