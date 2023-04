Enna: il centro studi Med. Mez. commemora Napoleone Colajanni

Depositata ieri pomeriggio una corona di fiori nella tomba di Napoleone Colajanni al cimitero di Enna in ricordo della sua nascita, avvenuta il 28 aprile 1847. Presenti diversi cittadini, studiosi di Colajanni, rappresentanti del mondo sindacale e politico, in una commemorazione organizzata dal Centro Studi Med. Mez. per le ricerche e la documentazione sul Mediterraneo e il mezzogiorno, che porta il nome dello statista ennese.

Presenti anche gli assessori comunali Francesco Alloro e Rosalinda Campanile, il presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione, il segretario provinciale della Camera del Lavoro e i soci ennesi di Med.Mez..