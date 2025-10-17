Enna, il Centro per l’Impiego incontra i cittadini: focus su piattaforma EDO e autoimpiego

PUBBLICITÀ

Una mattinata dedicata al futuro del lavoro e dell’autoimpiego si è svolta ieri presso l’Urban Center di Enna. Sotto la direzione del Dott. Giuseppe Nasello, il Centro per l’Impiego (CPI) di Enna ha tenuto un importante incontro formativo incentrato sulla piattaforma EDO.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa ha coinvolto cittadini in cerca di occupazione e ha illustrato le opportunità e i servizi offerti dal Centro per l’Impiego, con un focus sull’utilizzo degli strumenti digitali per l’orientamento professionale e la ricerca del lavoro.

PUBBLICITÀ

Il Comune di Enna, per voce dell’assessore Giuseppe La Porta, ha sottolineato l’importanza strategica di queste attività formative. L’amministrazione, infatti, sta investendo significativamente nell’educazione al progetto di vita legato al lavoro e all’autoimpiego.

“Non si tratta solo di trovare un lavoro, ma di costruire un percorso – ha affermato l’assessore -.Questa visione è fondamentale per contrastare l’urgente problema dello spopolamento delle aree interne e, al contrario, per promuovere la ‘restanza’, ovvero la scelta consapevole di rimanere e investire nel proprio territorio d’origine”.

Un segnale concreto, oltre a quelle dei finaziamenti previsti dalla FUA, di questo impegno si avrà nelle prossime settimane: l’assessore La Porta ha annunciato l’imminente apertura di uno sportello interamente dedicato ai giovani. Questo nuovo punto di riferimento fornirà informazioni, formazione e assistenza mirata nel campo dell’orientamento al lavoro e dell’autoimpiego.