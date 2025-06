Enna: “il Castello Incantato” una domenica in allegria per adulti e babini

PUBBLICITÀ

La Pro Loco di Enna ripropone le domeniche in famiglia al Castello di Lombardia.

L’evento “Il Castello Incantato” si svolgerà domenica 15 giugno dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30. L’antico maniero si riempirà di risate, chiacchiere e allegria.

“L’isola di Peter Pan” metterà a disposizione dei bambini: gonfiabili, trucca bimbi, laboratori, palloncini, zucchero filato e tantissime attività da svolgere in compagnia dei genitori. Nel pomeriggio ci terà lo spettacolo di magia del Mago Claps. Una giornata all’insegna della spensieratezza aperta al pubblico e gratuita.

L’intero evento è offerto dalla Pro Loco Proserpina Enna per permettere alle famiglie di rivivere i cortili del maniero dopo la recente riapertura, sarà un modo per restituire ai cittadini uno spazio pubblico molto apprezzato e per troppo tempo rimansto inutilizzato.

Sarà il primo di tanti eventi che la Pro Loco Enna sta mettendo in campo per l’estate ennese. Totti saranno i benvenuti, specialmente i più piccini.