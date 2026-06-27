Enna: il cartellone estivo al via con il teatro in piazza Duomo e Uccio De Santis

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Prende il via domani, domenica 28 giugno, il cartellone estivo “Enna d’Estate”: ventiquattro eventi distribuiti da fine giugno al 4 settembre tra Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa. Un programma diffuso pensato per offrire agli ennesi un motivo e un luogo di aggregazione durante l’intera stagione, animando il centro storico e i diversi quartieri e volti della città.

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Il primo appuntamento è in programma domani sera in piazza Duomo, alle 21, con lo spettacolo “Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine”, una rilettura intensa e attuale delle figure femminili della tragedia classica. La rappresentazione è realizzata dalla giovanissima Compagnia della Curvatura Teatro e Drammaturgia classica del Liceo Colajanni Farinato di Enna, diretta dalla professoressa Maria Silvia Messina. Il progetto è curato dai docenti Piergiuseppe Battaglia, Daniela Colella e Loredana Paci, con la regia di Elisa Di Dio.

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Il cartellone prosegue lunedì 29 giugno, sempre alle 21, in piazza Vittorio Emanuele (piazza San Francesco), con Uccio De Santis. Comico e cabarettista tra i più amati del panorama nazionale, noto al grande pubblico per il format televisivo “Mudù”, De Santis porterà in scena uno spettacolo all’insegna della comicità popolare, dell’improvvisazione e del coinvolgimento diretto del pubblico.

«Con “Enna d’Estate”, abbiamo scelto un programma diffuso, perché l’estate sia di tutti i quartieri e non di una sola parte della città», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.

In occasione dello spettacolo di lunedì 29 giugno, vi saranno alcune modifiche alla viabilità nell’area di piazza Vittorio Emanuele. Dalle 14 alle 24 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, nel tratto compreso tra il civico 316 e l’intersezione con piazza Coppola, e in piazza Vittorio Emanuele, tra piazza Crispi e piazza Scelfo. Dalle 18 alle 24, e comunque fino a cessate esigenze, è vietata la circolazione veicolare in via Roma nello stesso tratto. Dalle 20.30 alle 24, sempre fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione si estende a via Falutano, via Vulturo e piazza Vittorio Emanuele, con esclusione dei soli residenti nel tratto interessato e nelle immediate adiacenze. E’ possibile usufruire del servizio gratuito bus navetta dal Pisciotto al centro storico.