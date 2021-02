Enna: il Carnevale Solidale quest’anno si svolgerà sul web

Anche quest’anno il giovane direttivo dell’associazione ennese “Il Solco” ha organizzato la sua edizione del Carnevale Solidale, dal 12 al 16 febbraio prossimi.

Siamo tutti affamati di socialità, vorremo incontrarci, abbracciarci, ballare e scherzare insieme, ma per ora ancora non si può. Ma c’è bisogno di un sorriso, di un contatto umano, soprattutto per i più piccini. E allora, come vivere un Carnevale alternativo, incontrandosi virtualmente sul web?

«Quest’anno si punta sul web per mantenere viva una tradizione che siamo riusciti a riportare in città» dice il presidente dell’associazione, Salvatore Astorina. «Un’idea nata per creare una situazione alternativa che possa regalare attimi di spensieratezza a quelli che sono il perno della nostra comunità, i bambini!!».

Si tratta di un contest fotografico la cui partecipazione è gratuita e il cui regolamento è consultabile alla pagina Facebook dell’associazione. Assieme alla gara, che prevede alcuni premi per i primi tre classificati messi in palio gentilmente da alcune attività commerciali cittadine, c’è l’iniziativa solidale in abbinata. Chiunque voglia donare un costume di carnevale, nuovo o usato – ma solo se in buone condizioni – partirà con un vantaggio di 10 likes per il contest fotografico. E questo per rimarcare la natura solidale dell’iniziativa.

C’è tempo fino a giovedì prossimo per inviare la propria foto.

Chi si aggiudicherà il primo premio?

Giuliana Maria Amata