Enna. Il capogruppo Pd: “L’amministrazione aumenta i costi della politica”

“Nel 2015 il gruppo del PD di allora, corposo, votò una mozione per la riduzione dei compensi, ogni anno abbiamo fatto risparmiare circa 150 mila alle casse del nostro comune, su cui francamente non sappiamo come questa amministrazione li abbia rinvestiti”.

A comunicarlo il capogruppo al consiglio comunale del Partito Democratico Stefania Marino che così prosegue: “Ieri in consiglio comunale la maggioranza è andata nettamente in controtendenza su ciò che la città ha votato prima nel 2015 e poi nel 2020 nel referendum nazionale per la riduzione dei costi della politica. L’amministrazione fa l’esatto contrario, aumenta i costi della politica in barba a ciò che vuole la città. Senza considerare il momento di grave crisi dettato dalla pandemia, dove le imprese chiudono, la gente perde il lavoro, l’amministrazione decide di aggiungere ulteriori assessori, nove per l’esattezza, quasi quanto una città metropolitana come Catania che ne ha dieci”.

Come gruppo del Partito Democratico, “siamo riusciti ad ottenere l’istituzione di un tavolo tecnico, tra l’ASP di Enna e il consiglio comunale, al fine di poter garantire tamponi gratuiti per tutti i lavoratori o gli indigenti che hanno urgenza di effettuarlo e poter ritornare alla normalità, oltre ad avere notizie sulle priorità di vaccinazione che l’ASP adotterà” conclude Marino.