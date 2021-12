Enna: il Capo dello Stato inaugura l’anno accademico alla Kore

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato stamattina il diciassettesimo anno accademico dell’Università Kore di Enna presso il polo scientifico e tecnologico. Alla cerimonia è intervenuto anche il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

“Un’università che ha bisogno di tutto il nostro appoggio” ha dichiarato la ministra durante il suo intervento. Rivolgendosi poi agli studenti: “Vi invito a essere partecipi e non indifferenti. Siete il Sud di domani e voi siete chiamati a cambiarlo”.

Hanno preso la parola durante la cerimonia il presidente della Kore Cataldo Salerno, il Rettore Giovanni Puglisi, il rappresentante degli studenti e il prof. Bruno Gridelli dell’Università di Pittsburg che ha fatto una prolusione dal titolo “Dalla malattia alla salute globale”.

“Ringrazio molto il Rettore per l’invito e per la grande cortesia della sua accoglienza – le parole del Capo dello Stato a cui sono state consegnate anche le chiavi simboliche della Kore -. Questo ateneo è un sogno realizzato, una sfida vinta, riveste un ruolo decisivo per l’interno della Sicilia. È alla cultura e all’istruzione che dobbiamo la capacità di resistenza al dramma della pandemia – ha proseguito -. Senza la straordinaria opera tempestiva della comunità scientifica internazionale il mondo sarebbe in ginocchio di fronte ad essa. Un esempio in una stagione mondiale in cui emergono intensamente tensioni, contrapposizioni, rischi di scontri armati. Il contrasto tra questo panorama e quello della comunità scientifica che a livello internazionale ha collaborato senza confini è illuminante, lo è in prospettiva ancor di più. Anche in questo si conferma il ruolo trainante e decisivo della cultura e della scienza, centralità affidata – conclude Mattarella – in larga misura alle università”.