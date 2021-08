Enna: il campo di Pergusa si tinge di nerazzurro, ogni mese ospiterà l’Atalanta Academy

Si è conclusa ieri l’esperienza di circa venti ragazzi della FC Enna che per quattro giorni hanno fatto allenamenti congiunti a Pergusa assieme ad altri ragazzi scelti dall’Atalanta, nell’ambito nella collaborazione che vede la nota società di serie A con la scuola calcio ennese come società affiliata. Un secondo gruppo di ragazzi, circa cinquanta, provenienti dalla scuole calcio siciliane e calabresi affiliate con l’Atalanta, è impegnato da oggi a giovedì sempre a Pergusa.

I ragazzi, coordinati da Claudio Lucchini, responsabile scouting area Sud Italia della squadra bergamasca, si stanno preparando per tornei e amichevoli in programma a settembre. Presenti a Pergusa, durante le sedute di allenamento, anche Angelo Falco, allenatore Uefa B, e Luigi Di Dio, vicepresidente della FC Enna recentemente nominato referente provinciale di Enna e Caltanissetta per l’Atalanta.

Grande attesa, invece, per la prima visita di Luca Silvani, responsabile nazionale scouting dell’attività di base dell’Atalanta B.C., il prossimo 25 agosto ad Enna. Il suo compito sarà quello di osservare la struttura di Pergusa dove l’Atalanta B.C. Academy svolgerà mensilmente le sue attività di base, impianto scelto come riferimento regionale per tanti piccoli calciatori appartenenti alle scuole calcio affiliate con la società di Serie A.

Il campo sportivo “Enrico Greca”, inaugurato lo scorso anno, è di fatto una struttura sportiva all’avanguardia che permette alle squadre locali di far crescere gli atleti, promesse future del pallone. Oltre alle attività dell’Atalanta B.C. Academy, questo sarà il campo in cui si disputeranno le gare casalinghe dell’Asd Sant’Anna, seconda squadra di Enna militante in prima categoria.

