Enna, il brano di Sonik selezionato per la compilation Hit Mania Dance 2027

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«You Are My Destiny», brano del DJ e producer ennese Antonio Tricarichi, conosciuto con il nome d’arte Sonik, è stato selezionato per essere inserito nella compilation Hit Mania Dance 2027.

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La raccolta, dedicata alla musica dance ed elettronica, è attesa in uscita la prossima settimana e sarà distribuita nelle edicole italiane.

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Il brano “You Are My Destiny” si inserisce nella produzione musicale dell’artista, caratterizzata da sonorità elettroniche e ritmi dance.

La selezione arriva a pochi mesi dal riconoscimento ottenuto da Sonik ai Sicily Music Awards, dove lo scorso 19 settembre ha ricevuto il premio «Miglior DJ Producer Siciliano 2026».

Originario di Enna, Tricarichi ha iniziato la propria attività musicale all’età di 14 anni e ha maturato oltre vent’anni di esperienza come DJ e produttore, esibendosi in diverse località italiane ed europee.

Nel corso del 2026 ha inoltre fondato Sonik Records, un’etichetta discografica indipendente dedicata alla produzione e alla promozione della musica elettronica e di artisti emergenti.

L’inserimento di You Are My Destiny in Hit Mania Dance 2027 rappresenta una nuova occasione di diffusione della musica dell’artista ennese attraverso una compilation distribuita a livello nazionale.