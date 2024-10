Enna: il book trailer di “Cenere” tra i 10 finalisti del 22° Trailers FilmFest

PUBBLICITÀ

Il book trailer di Cenere, terzo romanzo dell’acclamato autore Giuseppe Vincenzo Baldi, ha raggiunto un traguardo prestigioso: è stato selezionato tra i 10 finalisti del 22° Trailers FilmFest, un riconoscimento che premia l’eccellenza nella capacità di tradurre l’essenza di un’opera letteraria in un potente linguaggio visivo.

Diretto dai talentuosi registi ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone, già vincitori del Concorso Booktrailer 2019, questo video si distingue per la sua profondità artistica e narrativa, che riesce a far vibrare ogni sfumatura emotiva del romanzo.

Il book trailer di Cenere non si limita a riassumere la trama, ma costruisce un vero e proprio viaggio emotivo che accompagna lo spettatore tra le atmosfere cupe e meditative del romanzo. Grazie a una regia attenta e raffinata, ogni inquadratura diventa un simbolo di dualità: i primi piani intensi e gli ampi scenari evocativi riflettono il conflitto interiore dei personaggi, un tema centrale nella narrazione di Baldi. La fotografia, caratterizzata da un gioco di luci e ombre sapientemente calibrato, amplifica il senso di introspezione, mentre il montaggio dinamico crea una tensione costante, riproducendo il ritmo di una narrazione che alterna momenti di profonda riflessione a improvvisi picchi emotivi.

A coronare il tutto è la straordinaria colonna sonora firmata dal Maestro Giacomo Cuticchio, che ha generosamente concesso le musiche tratte dal suo album Concerto Mediterraneo. Le sue note, ora malinconiche, ora drammatiche, si fondono con le immagini, amplificando l’intensità delle scene e accompagnando lo spettatore in un viaggio sensoriale che penetra nelle emozioni dei personaggi. Il giovane Niccolò Gagliardi, con la sua voce narrante profonda e misurata, riesce a trasmettere con intensità le vulnerabilità e i conflitti interiori dei protagonisti, rendendo ogni parola carica di significato.

Ma non è tutto: mentre il pubblico può votare il book trailer fino al 26 ottobre per decretare il vincitore, che sarà annunciato il 19 novembre al Cinema Savoy di Roma, si annuncia con grande attesa che presto, ad Enna, si terrà la presentazione ufficiale del book trailer di Cenere. Sarà un evento imperdibile per gli amanti del romanzo e per chiunque voglia immergersi ulteriormente nell’universo evocato da Giuseppe Vincenzo Baldi, con l’opportunità di confrontarsi con i registi e lo stesso autore.

Il booktrailer



Per votarlo https://www.trailersfilmfest.com/concorso-booktrailer-2024/?contest=video-detail&video_id=11874