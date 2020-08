Enna: il bisogno di sangue non va in vacanza

Per molti di noi stanno arrivando le tanto attese e meritate vacanze, ci apprestiamo a chiudere le valige e concederci un po’ di relax. Purtroppo non tutti hanno la possibilità di andare in vacanza, soprattutto chi necessita di una trasfusione di sangue. Va ricordato che il sangue serve anche per gli interventi programmati e per eventuali emergenze, pertanto il contributo costante dei donatori è fondamentale per garantire una fluida operatività agli ospedali che, in carenza di scorte, si troverebbero a fronteggiare gravi problemi che mettono a rischio molte vite. Nessuno deve rischiare di non ricevere la trasfusione necessaria per sopravvivere, per questo l’Avis di Enna invita i suoi amici donatori a recarsi al Centro Trasfusionale per effettuare la donazione che va prenotata al 380.2195246 e consente di regalare un’altra estate a chi ne ha bisogno.