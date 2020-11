Enna: il 7 e 8 novembre tamponi a base volontaria per studenti, docenti e personale

Il coordinatore del COC, Lorenzo Colaleo, comunica che, a seguito di disposizione dell’Assessorato Regionale alla Salute e dell’Anci Sicilia, il Dipartimento Prevenzione dell’Asp n. 4 di Enna, in collaborazione con il COC, nei giorni 7 e 8 novembre 2020, dalle ore 8,30 alle ore 14,30 effettuerà i tamponi, su base volontaria, a tutti gli studenti frequentanti gli istituti superiori del capoluogo, ai loro conviventi, al corpo docente e al personale scolastico. Le aree designate dono: Via Mazza area esterna dell’ITC a Enna bassa; Viale Diaz cortile interno ex caserma dei VVFF. Le relative prenotazioni potranno essere effettuate a partire dalle ore 9,00 del 5/11 contattando il Centro Operativo Comunale ai seguenti numeri telefonici: 093520421-093520422-093529850-800610506.