Enna: il 4 novembre la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

La Prefettura di Enna comunica che il prossimo 4 novembre avrà luogo la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia commemorativa, curata per la parte militare dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, si svolgerà nel piazzale antistante il Castello di Lombardia, con inizio alle ore 10.00, alla presenza del Prefetto, dott.ssa Maria Carolina Ippolito, del picchetto d’onore, dei vertici delle Forze di Polizia, delle Autorità locali e di alcune scolaresche.

E’ previsto il seguente programma: schieramento dei Reparti delle Forze dell’ordine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Provincia di Enna; onori al Prefetto; alzabandiera, con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Città di Enna; deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in guerra; lettura del messaggio del Ministro della Difesa, On.le Guido Crosetto; intervento del Prefetto; intervento a tema degli alunni della quinta C, della quinta B e della quinta A, rispettivamente degli Istituti Comprensivi De Amicis, Neglia -Savarese e Santa Chiara di Enna; onori finali al Prefetto e chiusura della cerimonia.

Il Prefetto invita la cittadinanza a partecipare.