Enna: il 4 maggio al via la XX Settimana Europea Federiciana

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La città di Enna si prepara a indossare i suoi abiti più belli, quelli della storia e dell’identità. Mancano solo cinque giorni a lunedì 4 maggio, quando il sipario si alzerà sulla XX Settimana Europea Federiciana. Un traguardo prestigioso che trasforma il capoluogo nel cuore pulsante del dialogo interculturale, celebrando vent’anni di una manifestazione nata per unire il passato medievale al futuro dell’Europa.

Il debutto avverrà con la serata inaugurale del 4 maggio alle 18:30 presso il Teatro Comunale F. P. Neglia, con un programma che intreccia arte e impegno civile. Dopo l’apertura, che vedrà figuranti, musiche e danze a cura dell’Officina Medievale di Enna, la cerimonia — arricchita dal “Concerto per l’Europa” diretto dal M° Giovanna Fussone — proseguirà con la consegna dei premi agli studenti “Costruttori di Pace” e con un riconoscimento speciale al Liceo Musicale Colajanni-Farinato.

Sarà anche un momento di profonda memoria, con un omaggio a Erina Cameli, al prof. Rocco Lombardo, al prof. Edoardo Fontanazza e all’indimenticabile prof. Emmanuele, presidente onorario della Casa d’Europa e cittadino onorario di Enna, recentemente scomparso: figure chiave che hanno segnato la storia di questa manifestazione.

“Il 4 maggio non è solo una data sul calendario, ma il culmine di un viaggio lungo vent’anni”, dichiara Cettina Rosso, Presidente della Casa d’Europa di Enna. “Premieremo ragazzi che si sono distinti per la cultura del dialogo, perché crediamo che il messaggio di Federico II, Uniti nella diversità, sia più attuale che mai. Quest’anno celebriamo il nostro ventennale con orgoglio, anche alla luce della lettera del 14 agosto 1233, inviata da Federico II a Papa Gregorio IX, che attesta la presenza dell’imperatore a Castrum Iohannis (l’odierna Enna) e che verrà esposta al Teatro Neglia, ringraziando l’amministrazione Dipietro e tutte le anime di questa città che, con una dedizione instancabile, rendono possibile un miracolo organizzativo che parla di pace e convivenza”.

Dietro la magia della Settimana Federiciana c’è il lavoro corale di esperti e volontari. La direzione artistica è affidata ad Antonio Messina (presidente di Bottega Culturale), mentre il ritorno dei giochi federiciani è coordinato da Giuseppe Castronovo. Fondamentale è il legame con il mondo della scuola, curato con passione da Maria Renna, Lucrezia La Paglia e Manuela Acqua.

La manifestazione è il frutto di una sinergia straordinaria tra la Casa d’Europa, il Comune di Enna e il Libero Consorzio, supportata da una rete fitta di partner tra cui: Accademia della Cucina, Associazione Arcieri Federico II di Enna, Associazione Crescere Insieme, Associazione Faro Convention, Associazione Funnurisi, Associazione Libri&Altrove, Associazione Pasticceri, Bottega Culturale Sicilia, Compagnia Arcieri del Castello, CNA, Confartigianato, Officina Medievale, Rotary, Società Dante Alighieri – Comitato di Enna Aps, Soroptimist e UISP.

Il programma di questa ventesima edizione accompagnerà la città fino al 10 maggio attraverso un’esperienza immersiva e minuziosa. Dopo l’emozione dell’apertura, martedì 5 maggio l’atmosfera si farà più conviviale presso il Chiostro dell’Eremo di Montesalvo: qui, a partire dalle ore 19.30, gli studiosi Patrizia Sardina, Ilaria Grippaudo e Pietro Colletta guideranno il pubblico alla scoperta dei giochi medievali, tra quelli leciti e quelli proibiti, accompagnati dalle incursioni sonore della Compagnia Musigalli.

Mercoledì 6 maggio, il cuore dell’evento batterà all’interno dell’Ex Convento dei Cappuccini, che dalle ore 15.00 si trasformerà in un vero e proprio villaggio d’altri tempi. Sarà un pomeriggio dedicato alla manualità e alla natura, con le spettacolari dimostrazioni di falconeria dell’Associazione Nocte Tempore di Paternò, le prove di tiro con l’arco storico e il fascino antico della lavorazione della carta curata dalla cartiera CRISA di Leonforte.

La giornata di giovedì 7 inizierà sotto il segno della natura a Villa Zagaria, a Pergusa, dove esperti e studiosi condurranno una visita alla riscoperta della biodiversità olivicola nel Campo di germoplasma internazionale, legando la sostenibilità ambientale ai saperi e ai sapori del Medioevo. Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il Centro Culturale Al Kenisa ospiterà un approfondimento al femminile curato dal Soroptimist Club di Enna: la dottoressa Antonina Bonarrigo racconterà la figura rivoluzionaria di Ildegarda di Bingen.

Venerdì 8 maggio sarà la giornata delle scuole e del futuro. Alle 9.30 il Teatro Neglia ospiterà la premiazione dei concorsi dedicati a Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo, mentre la serata si chiuderà con le note contemporanee dei “2 for Queen” presso l’Hotel Federico II.

Il fine settimana celebrerà la Festa dell’Europa. Sabato 9 maggio si aprirà con uno speciale annullo filatelico per il ventennale, seguito alle ore 18.00 dalla solenne cerimonia del Premio Internazionale “Federico II” conferito al prof. Sergio Fabbrini. L’incontro, animato da Michele Sabatino e Pietro Colletta, sarà impreziosito dall’omaggio musicale del Trio “CeresKore” Ensemble Libero composto da Raffaello Pilato al violino, Franca Bongiovanni al violoncello e Diego Cannizzaro al pianoforte. La festa si sposterà poi tra i vicoli della “Chiazza” in Via Mercato Sant’Antonio per la Notte Federiciana, un grande momento di convivialità tra street food e degustazioni tipiche.

Il gran finale di domenica 10 maggio vedrà la sfida del Campionato con l’arco storico “Trofeo Ober 65” alla Torre di Federico e si concluderà con le atmosfere oniriche del concerto d’arpa medievale di Ginevra Gilli nella Chiesa dello Spirito Santo.

Questo denso programma sarà solo il preludio alle attese Giornate Federiciane di luglio, che vedranno il ritorno del Palio degli antichi quartieri e del maestoso Gran Corteo Storico Federiciano.

Ecco il programma integrale:

Settimana Europea Federiciana

Federico II e il Sogno europeo

XX Edizione

PROGRAMMA DAL 4 AL 10 MAGGIO 2026

Lunedì 4 Maggio – Apertura della Settimana Europea Federiciana

Ore 18.30 – Teatro Comunale F. P. Neglia

Presentazione della XX edizione della

Settimana Europea Federiciana e delle Giornate federiciane di Luglio.

Apertura con figuranti, musici e danze a cura di Officina Medievale Enna

Premiazione degli studenti “Costruttori di Pace”

e Premio speciale al Liceo Musicale Colajanni- Farinato.

“Concerto per l’Europa”, diretto dal M° Giovanna Fussone,

a cura del Liceo Musicale Colajanni- Farinato.

Martedì 5 Maggio – Il gioco nel Medioevo

Ore 19.30 – Chiostro dell’Eremo di Montesalvo

“Scherza con i fanti ma lascia stare i Santi”,

giochi proibiti e leciti nella Sicilia Medievale”.

Interverranno: Patrizia Sardina,

docente di Storia medievale presso l’Università degli Studi di Palermo

e Ilaria Grippaudo, musicologa dell’Università degli Studi di Palermo,

in dialogo con Pietro Colletta,

Presidente della Società Dante alighieri – Comitato di Enna.

Interverrà la Compagnia Musigalli.

Mercoledì 6 Maggio – Arti antiche nel medioevo

Ore 15.00 – Ex Convento dei Cappuccini – Urban Center comunale

Villaggio medievale all’interno dell’ex convento dei cappuccini,

a cura di Bottega Culturale Sicilia:

Mostra di rapaci e dimostrazioni di falconeria,

a cura dell’Ass. Nocte Tempore di Paternò (CT);

Tiro con l’arco storico, a cura della Compagnia Arcieri del Castello di Enna;

L’arte della carta, a cura della cartiera CRISA di Leonforte (EN).

(ingresso a contributo e su prenotazione)

Giovedì 7 Maggio – Ambiente, biodiversità, saperi e sapori.

Ore 10.00 – Villa Zagaria, Pergusa.

Alla riscoperta della biodiversità olivicola e della sostenibilità ambientale nel Campo di germoplasma internazionale di Olivo, con esperti e studiosi di saperi e sapori nel Medioevo, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Enna.

Ore 18.00 – Ex Chiesa di San Paolo-Centro culturale Al Kenisa

“Le donne nel medioevo: Ildegarda di Bingen Paupercola femminea forma”

a cura del Soroptimist International Club di Enna.

Relatrice: Dott.ssa Antonina Bonarrigo.

Venerdì 8 Maggio

Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e “Rocco Lombardo”

Ore 9.30 – Teatro F. P. Neglia

Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti al Premio Europa dedicato a Edoardo Fontanazza e Rocco Lombardo.

Ore 20.00 – Sala concertistica dell’Hotel Federico II

2 for Queen, a cura dell’Ass. Crescere Insieme:

Sara D’Angelo – voce / Pasquale Morgante – pianoforte

Sabato 9 Maggio – Festa dell’Europa

Ore 17.00 – Teatro F.P. Neglia

Speciale annullo filatelico della XX Edizione della

Settimana europea federiciana, in collaborazione con Poste Italiane.

Ore 18.00 – Teatro F. P. Neglia

Cerimonia del Premio Internazionale per l’Europa “Federico II” a

SERGIO FABBRINI

Professor Emeritus, Politics and International Relations.

Conversazione con

Michele Sabatino, esperto di economia comunitaria,

segretario regionale del MFE e Pietro Colletta, Medievista e

Presidente della Società Dante Alighieri-Comitato di Enna.

Omaggio musicale del Trio “CeresKore” Ensemble Libero.

Violino, Raffaello Pilato – Violoncello, Franca Bongiovanni

Pianoforte, Diego Cannizzaro.

NOTTE FEDERICIANA

Ore 20.00 – A Chiazza, Via Mercato Sant’Antonio

Street food e degustazioni con la collaborazione dei commercianti

del Mercato Sant’Antonio.

Domenica 10 Maggio – Echi dal medioevo

Ore 10.00 Torre di Federico

Campionato con l’arco storico “Trofeo Ober 65”,

a cura dell’A.c.s.d. Arcieri Federico II di Enna.

Ore 18.00 – Chiesa dello Spirito Santo

“Tempus transit gelidum”, concerto d’arpa medievale, di e con Ginevra Gilli

GIORNATE FEDERICIANE DAL 3 AL 5 LUGLIO

OFFERTA TURISTICA

Visita guidata dei Luoghi federiciani:

Torre di Federico e Castello di Lombardia(su prenotazione)

Visita dei Musei del Mito, delle Confraternite e del Palazzo Chiaramonte.

(su prenotazione)

Visita guidata Museo Archeologico Varisano: ”Il Medioevo nel territorio ennese”

Visita Chiesa Donna Nuova: l’ordine dei Templari

Visita Archivio di Stato (su prenotazione)

INFORMAZIONI: Visite guidate e itinerari: 0935 40573

Segreteria organizzativa: Bottega Culturale Sicilia

Si ringraziano: gli Enti Istituzionali, le Associazioni culturali, religiose e di categoria, le Scuole, l’Università, il mondo del volontariato, i commercianti, gli artigiani, la stampa e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.