Enna: il 2022 anno molto positivo per le locazioni in città

Il 2022 è stato un anno molto positivo per la campagna degli affitti nella città di Enna. A comunicarlo il presidente e il segretario Uppi Luigi Scavuzzo e Roberto Savoca.

“L’apertura di nuove facoltà presso l’università – comunicano – ha favorito una crescita importante del mercato degli affitti nel territorio; l’arrivo di numerosi argentini di origine italiana, presenti nel nostro territorio per richiedere la cittadinanza italiana e lavoratori fuori sede, docenti e dipendenti sanitari, hanno reso necessario la ricerca di alloggi anche a Enna alta”.

“Naturalmente – proseguono – i proprietari optano per la cedolare secca a canone concordato che permette molte agevolazioni sia ai locatori che agli inquilini, tassazione al 10% sul canone pattuito e l’abbattimento dell’IMU del 25% ai primi, mentre per gli inquilini, oltre ad avere dei canoni calmierati si aggiunge la possibilità di detrarre ogni anno, sulla dichiarazione dei redditi, anche la spesa dell’affitto”.

L’Uppi Enna è stato in tutto questo periodo vicino ai piccoli proprietari di immobili, assistendoli sia nella stipula dei contratti a uso abitativo che nei contratti commerciali, rendendoli a norma in base alle normative vigenti. Ha anche dialogato con gli enti locali per chiarire diverse vertenze e cartelle esattoriali non dovute, riuscendo anche a vincere dei ricorsi presso la commissione tributaria.

“Dal primo gennaio – concludo Scavuzzo e Savoca – abbiamo nuovi servizi da offrire ai nostri iscritti, come la registrazione telematica dei comodati d’uso, le comunicazioni via pec per le dichiarazioni di ospitalità che sono necessarie per tutti gli affitti delle persone extracomunitarie”.