Enna: il 2 luglio Serena Brancale in concerto

Sarà Serena Brancale l’artista che si esibirà in Piazza Europa il 2 luglio, in occasione della festa patronale di Enna. A confermarlo è l’assessore comunale allo spettacolo, Mirko Milano, che annuncia per quest’anno una grande festa anche dal punto di vista degli eventi.

La cantante pugliese è reduce dalla partecipazione a Sanremo con il brano “Anema e core” e dall’uscita dell’ultimo singolo “Serenata”, interpretato insieme ad Alessandra Amoroso.

Per quanto riguarda la Madonna “A Muntata”, il 20 luglio in Piazza Umberto I è previsto il Live Show Comer Sud, con la partecipazione di Signora Santina, Raimondo Todaro, Cristiano Di Stefano, Antonino, Carmelo Caccamo, Nuccio e Kevin.