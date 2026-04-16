Enna, il 18 e 19 aprile nuovo Open Day per la carta d’identità elettronica

In vista dell’approssimarsi della scadenza delle carte d’identità rilasciate su modello cartaceo prevista per il 3 agosto 2026, il Comune di Enna comunica che sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 si effettuerà il terzo Open Day per il rilascio delle carte d’identità elettroniche in sostituzione delle carte d’identità cartacee.
Gli Sportelli siti in Piazza Vittorio Emanuele 5 e in Viale IV Novembre 90 effettueranno i seguenti orari di apertura: sabato 18 aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30; domenica 19 aprile dalle ore 09,00 alle ore 12,30.
Non occorre la prenotazione, basterà recarsi allo Sportello muniti di: documento di riconoscimento da sostituire (in caso di smarrimento, occorre consegnare la denuncia di smarrimento in originale); tessera sanitaria; fototessera (si ricorda che la foto deve essere recente, non deve cioè essere stata scattata da più di sei mesi).