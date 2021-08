Enna: il 17 agosto la solennità di Sant’Elia

Definito il programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Elia, il Santo nativo di Enna, ma morto a Salonicco in Grecia nel 903. È considerato un santo taumaturgo, padre del monachesimo asceta e tra i principali santi italo-greci. Si festeggia ad Enna nella chiesa del Carmine, ma il culto è molto sentito anche in Calabria e nella chiesa ortodossa.

Dopo il triduo di preparazione dal 14 al 16 agosto, il clou dei festeggiamenti avverrà martedì 17 agosto. Alle ore 10 è prevista l’accoglienza della delegazione di fedeli provenienti dalla parrocchia Santa Famiglia di Palmi, alle ore 11 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Sofrà, alle 12 la supplica al Santo, alle 19 in Piazza Giovanni XXIII il solenne pontificale concelebrato dai Vescovi della Diocesi Oppido Mamertina-Palmi e di Piazza Armerina Mons. Francesco Milito e Mons. Rosario Gisana. Sarà presente l’Archimandrita Padre Alessio MandaniKiotis del Sacro Eremo della Candelora, rappresentante della Sacra Arcidiocesi d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli.