Enna, il 16 giugno si insedia il nuovo Consiglio comunale

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È stato convocato per martedì 16 giugno 2026, alle ore 17, il primo Consiglio comunale di Enna dopo le elezioni amministrative.

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All’ordine del giorno figurano il giuramento del consigliere anziano e degli altri consiglieri comunali neo eletti, l’esame dei requisiti di eleggibilità e candidabilità ai fini della convalida dell’elezione, dell’eventuale surroga e di eventuali ipotesi di incompatibilità.

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Previsti anche il giuramento del sindaco e la comunicazione della composizione della Giunta comunale.

Nel corso della seduta si procederà inoltre all’elezione del presidente del Consiglio comunale, del vicepresidente e alla nomina della Commissione elettorale comunale.