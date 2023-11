Enna: il 16 dicembre la “Serata degli Eclettici”

PUBBLICITÀ

Sabato 16 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Neglia di Enna “Gli Eclettici Associazione Spettacoli E.T.S.” presentano la prima edizione de “La Serata degli Eclettici” nel corso della quale saranno premiate personalità ed associazioni di Enna che si sono distinte nel campo dello spettacolo, cinematografico, teatrale e musicale, della cultura, dell’arte e nel sociale.

Nel corso della manifestazione si terrà un varietà in omaggio alla Disney per il suo centesimo anniversario intercalato da alcuni sketch, momenti musicali e un omaggio al grande Gigi Proietti.

Nel campo musicale i premiati sono Davide Campisi, cantautore, Thomas Catalano, pianista, Vincenzo Fiamingo, chitarrista, Giovanna Fussone, critico musicale, lo scrittore Tony Colina, le attrici Lina La Porta, Elisa Di Dio e Lorenza Denaro, l’attore Franz Cantalupo, l’associazione di volontariato The Grace e la Società Cooperativa La Contea.

Questo progetto nasce da un’idea di Rosario Primavera, che è anche il direttore artistico dell’evento, con l’obiettivo di trasformare questa serata in un appuntamento fisso che possa crescere di anno in anno con la possibilità di intercettare talenti non solo locali.

Nel corso della serata sarà ricordata Adriana Comito, l’attrice teatrale ennese scomparsa di recente prematuramente, “compagna di viaggio” di alcuni componenti dell’associazione Gli Eclettici.