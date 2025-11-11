Enna: il 13 novembre l’ASP promuove l’“Influday” all’Ospedale Umberto I

PUBBLICITÀ

Il 13 novembre 2025 l’ASP di Enna promuove l’Influday con l’apertura senza prenotazione, mattina e pomeriggio, dell’ambulatorio vaccinale, in ambiente protetto, sito all’interno dell’Ospedale Umberto I di Enna.

La vaccinazione antinfluenzale, con il coinvolgimento di Pediatri, Medici di medicina Generale, Specialisti, Farmacisti, è partita lo scorso 20 ottobre 2025. L’Influday è la giornata promossa dall’Assessorato Regionale della Salute dedicata all’informazione e promozione sui benefici della vaccinazione contro l’influenza, che mediamente colpisce ogni anno l’8% circa della popolazione.

Per l’occasione, l’ASP di Enna ha organizzato l’accesso libero e senza prenotazione dell’ambulatorio vaccini dell’Umberto I di Enna, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 del 13 novembre 2025, con un evento nel corso del quale verranno eseguite le vaccinazioni su richiesta delle persone che interverranno.

Nella precedente campagna antinfluenzale nell’A.S.P. di Enna sono state somministrate dosi per una copertura di oltre il 56 per cento dei soggetti over 65 anni. Risultato superiore ai risultati regionale e nazionale.

Nel Centro aperto al pubblico il 13 novembre per l’iniziativa, saranno testimonial i Direttori delle Unità Operative Ospedaliere della sede dell’evento.