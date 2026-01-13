Enna: il 1° febbraio mostra scambio regionale dedicata al mondo ornitologico

PUBBLICITÀ

Si terrà domenica 1 febbraio a Pergusa, presso l’Hotel Garden Pergusa (Sala Elios), la Mostra Scambio Regionale dedicata al mondo dell’ornitologia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Ornitologica La Fenice di Enna, in collaborazione con il Raggruppamento Ornicoltori Siciliani, e rappresenta un appuntamento di interesse per appassionati, allevatori e curiosi del settore.

Nel corso della giornata sarà possibile partecipare a esposizioni, scambi e momenti di incontro dedicati alla conoscenza e alla valorizzazione del mondo ornitologico.

La mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle 16.00.