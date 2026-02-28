Enna, IIS Lincoln: flash mob per l’8 marzo con il progetto “Differenze 2.0”

PUBBLICITÀ

In vista della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo, studentesse e studenti dell’IIS “A. Lincoln” stanno preparando un flash mob nell’ambito del progetto “Differenze 2.0”, realizzato con il supporto di UISP. Le attività di preparazione si sono svolte il 24 e 25 febbraio, con due giornate di lavoro dedicate alla costruzione del messaggio e alla realizzazione dei primi contenuti video.

Nella prima giornata, insieme agli operatori sportivi Valentina Puma ed Emanuele Gallina, al tutor creativo Biagio Virlinzi e al social media manager Vincenzo Scuderi, gli studenti hanno definito l’impostazione dell’iniziativa: quale messaggio veicolare e in che modo trasformarlo in un’azione comunicativa efficace.

Il flash mob e la clip in lavorazione partono da una scena quotidiana: uno scambio di messaggi sul telefono che, nelle battute, mette in evidenza forme di controllo mascherate da “attenzione” (“dove sei?”, “perché non rispondi?”, “fammi vedere con chi sei…”). Nello storyboard, la svolta arriva con l’intervento di un compagno o di una compagna che interrompe la dinamica e introduce un cambio di prospettiva, legato al rispetto e alla fiducia. Il finale è affidato a un gesto semplice: mettere via il telefono e guardarsi negli occhi.

Il 25 febbraio si è passati alle prove pratiche e alle prime riprese. Il materiale raccolto confluirà nella clip finale che sarà pubblicata l’8 marzo sui canali del progetto. Durante le attività, è emersa una partecipazione diversa tra le classi coinvolte, con livelli di adesione e coinvolgimento non omogenei.

Il progetto “Differenze 2.0” punta a lavorare sui temi del rispetto e delle relazioni attraverso strumenti esperienziali, utilizzando anche sport e attività motorie. Il prossimo appuntamento è previsto all’esterno dell’istituto, nei pressi della panchina rossa, simbolo della sensibilizzazione contro la violenza di genere.