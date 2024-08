Enna: i volontari della Protezione Civile al lavoro fino a notte fonda a Pergusa

PUBBLICITÀ

I volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna a lavoro ieri, fino a notte fonda, per ripristinare la via antistante le piscine comunali di Pergusa.

Lo sgombero della zona ha richiesto un impegno costante permesso dal cambio turno dei volontari che hanno lavorato fino a tarda notte per sgomberare da detriti e dall’acqua la via adiacente alla struttura sportiva. In azione due idrovore con automezzi 4×4.

Le altre squadre dell’Ente corpo sono state impegnate nella bonifica post naufragio, con la rimozione degli alberi caduti, il ripristino delle caditoie stradali, rimozione della fanghiglia e detriti su strada su tutto il territorio comunale.

Gli interventi sono stati seguiti in prima persona dal coordinatore operativo dell’Ente Corpo Davide Giunta.