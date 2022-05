Enna: i vincitori del torneo medievale di arco storico

Si è svolta domenica scorsa nel circondario del Castello di Lombardia di Enna, all’interno della Settimana Europea Federiciana e con il patrocinio del Comune, “La Disfida di Quasr Yaniy”, torneo medievale di arco storico organizzato dall’associazione “Arcieri medievali Federico II” di Enna, presieduta da Giuseppe Polizzotto.

“Oltre alle finalità sportive – spiegano gli organizzatori – abbiamo fortemente voluto la disfida a Enna per far conoscere e tramandare la storia, la cultura gastronomica e le tradizioni legate al territorio, in particolare valorizzando la vocazione medievale del Castello di Lombardia”.

All’evento, una delle pochissime tappe in Sicilia del Campionato nazionale Lam (Lega arcieri medievali) di tiro con arco storico e medievale, hanno preso partecipato circa 50 persone, tra arcieri medievali e accompagnatori: oltre ai padroni di casa, gli Arcieri medievali Federico II, sono stati presenti gli Arcieri del gruppo storico dei Guerrieri (Ravanusa), gli Arcieri della Valle (Montedoro), gli Arcieri del Castillo de Terranovas (Gela), Arcieri di Ventura (Mascalucia) e gli Arcieri del gruppo Societas Draconistrarum (Erice).

Ecco i vincitori per ogni categoria.

1° Melo Melany Under 14

2° Calogero Paternò Under 14

1° Fiorito Gabriel Under 17

1° Tricoli Edy Dame Arco Storico

2° Valenti Maria Eugenia Dame Arco Storico

3° Ferrante Loredana Dame Arco Storico

1° Primofrutto Maria Rita Dame Arco Foggia senza Finestra

2° Palermo Carlotta Dame Arco Foggia senza Finestra

3° Casano Vitalba Dame Arco Foggia senza Finestra

1° Pitrola Mariangela Elodia Dame Arco Foggia con Finestra

1° Mangione Maria Dame Arco Storico Over 60

1° Cristadoro Lucia Dame Arco Foggia senza Finestra Over 60

1° Presti Angelo Messeri Arco Storico

2° Valera Massimo Messeri Arco Storico

3° Pisa Antonino Messeri Arco Storico

4°Sutera Sardo Antonino Messeri Arco Storico

5° Falletta Franco Messeri Arco Storico

1° Baleno Giuseppe Messeri Arco Foggia senza Finestra

2° Tomasello Luca Messeri Arco Foggia senza Finestra

3° D’Angelo Antonino Messeri Arco Foggia senza Finestra

1° Tricoli Andrea Messeri Arco Foggia con Finestra

2° Primofrutto Manuel Messeri Arco Foggia con Finestra

3° Spagnolo Emanuele Messeri Arco Foggia con Finestra

1° Polizzotto Giuseppe Messeri Arco Storico Over 60

1° Calà Michele Messeri Arco Foggia senza Finestra Over 60

2° Tomasello Mario Messeri Arco Foggia senza Finestra Over 60

1° Biondo Giuseppe Messeri Arco Foggia con Finestra Over 60

1° Presti Angelo Tiro alla Freccia

2° Falletta Franco Tiro alla Freccia

3° Polizzotto Giuseppe Tiro alla Freccia