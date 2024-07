Enna: i Vigili del Fuoco soccorrono lavoratore forestale

PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina sono stati chiamati ad intervenire in località Conventazzu per soccorrere un lavoratore forestale infortunatosi mentre era impegnato in opere di spegnimento.



Avendo compreso le difficoltà esistenti per operare da terra, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha allertato il Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco di Catania, intervenuto tempestivamente con l’Elicottero “Drago142”.

L’infortunato, raggiunto dal personale elisoccorritore, presentava problemi di respirazione e un forte dolore all’anca. Il recupero è stato reso difficoltoso dalle fiamme vicine alla zona operazione. Fondamentali la collaborazione di un elicottero della Forestale e del 118.

Una volta imbarellato, l’uomo è stato issato a bordo con l’ausilio del verricello. L’elicottero è atterrato in una piazzola all’interno dell’aeroporto Fontanarossa e affidato alle cure di personale sanitario. Dopo i primi controlli medici è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania.