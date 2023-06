Enna: i “Viaggiatori Trio” arrivano al Garage Arts Platform

L’associazione per la musica contemporanea Curva Minore porta al Garage Arts Platform di Enna martedì alle ore 21 il concerto “Viaggio n°1” dei VIAGGIATORI TRIO (ingresso 8/5 euro con tessera, riduzione per under 30 e possessori Feltrinelli card).

Il progetto musicale “Viaggiatori” è nato ufficialmente nel cuore della Sicilia, dove i musicisti tedeschi Gunda Gottschalk (violino, voce) e Carl Ludwig Hübsch (bassotuba, voce), e l’ennese Davide Campisi (tamburi a cornice, voce) ricercando i suoni dell’isola, hanno ricreato espressioni sonore, mescolando la musica mediterranea con il free jazz.

Nel 2022, esce il loro primo lavoro discografico intitolato “Viaggio n°1” con l’etichetta “Suoni Indelebili”. Nello stesso anno i tre musicisti hanno continuato il loro viaggio di ricerca condividendo la loro musica in Germania a Wuppertal, città natale del free jazz e dove risiede la stessa Gunda. All’interno del trio, il prezioso contributo di Carl Ludwig ha favorito a rendere questi ingredienti sonori un viaggio che parte dalla radice fino allo sviluppo sonoro e ritmico contemporaneo.