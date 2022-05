Anche quest’anno, in occasione del 2° Trofeo Città di Enna Aci Racing Weekend che si è svolto il 13, 14 e 15 maggio scorsi presso l’Autodromo di Pergusa, la realizzazione dei trofei è stata affidata al maestro artigiano ennese Salvatore Giunta. Le opere sono state realizzate in vetrofusione, esattamente come per la prima edizione, seguendo il bozzetto di Mario Termini.

La realizzazione di questi trofei è stata l’ennesima occasione per dare lustro e valore all’artigianato artistico locale.