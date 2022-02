Enna: i trattori Coldiretti domani in Piazza Garibaldi

Latte e yogurt per tutti. Domani, giovedì 17 febbraio, dalle 9.30 in Piazza Garibaldi ad Enna, scatta la mobilitazione Coldiretti con i trattori. Gli agricoltori ennesi con i colleghi di Catania, città in cui al pari di Messina e Siracusa la mobilitazione davanti alle prefetture non è stata autorizzata, non ce la fanno più.

Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto. La mobilitazione si svolge in contemporanea con altre Regioni d’Italia e saranno presenti anche numerosi sindaci della provincia per salvare l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio.

Tutte le iniziative si svolgeranno davanti alle Prefetture e i rappresentanti del Governo riceveranno dai dirigenti un documento e anche prodotti da dare in beneficenza. In particolare, i presidenti delle due Federazioni, Giusy Fiumefreddo e Andrea Passanisi, e i direttori Gerardo Forina Rampolla e Dario Mazzola, porteranno al Prefetto Matilde Pirrera un paniere con le eccellenze siciliane che rischiano di scomparire.