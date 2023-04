Enna: i Testimoni di Geova celebrano la commemorazione della morte di Cristo

Circa mille Testimoni di Geova della provincia di Enna organizzano nella prima settimana di aprile un programma speciale con due eventi che si terranno a livello mondiale.

Il primo appuntamento sarà in questo fine settimana, 1 e 2 aprile. Si tratta di un discorso di trenta minuti dal tema “Puoi affrontare il futuro con fiducia!”, che sarà tenuto nelle Sale del Regno della zona, i luoghi di culto dei Testimoni di Geova.

La sera di martedì, presso la locale Sala del Regno dei Testimoni di Geova di via Civiltà del lavoro 2 a Enna Bassa alle ore 19,15 e presso la Sala Convegni Manfredi Federico II Palace Hotel alle ore 19,30, si celebrerà l’annuale commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14° giorno del mese lunare di nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell’anno 33.

“Ricordare con la commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un momento drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti – ha dichiarato Piero Maltese, portavoce dei Testimoni di Geova – ma la Bibbia ci offre una potente speranza che può aiutarci proprio ora per affrontare il futuro con fiducia”.

La partecipazione al discorso speciale e alla commemorazione è aperta a tutti e non si fanno collette.