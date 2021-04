Enna: i soci del “Gilles Villeneuve” esprimono perplessità su un quarto kartodromo in provincia

In un momento come questo di restrizioni e confinamenti, dove l’idea di salire in sella a un kart e sfrecciare in pista in tutta sicurezza è certamente un brivido tra i pochi ancora concessi, giunge in Consiglio Comunale a Nissoria la proposta di costruire un nuovo kartodromo nel territorio comunale.

Si tratterebbe tuttavia del quarto nel raggio di soli 20 km in provincia di Enna, considerando per di più la presenza dell’Autodromo di Pergusa, e non poche perplessità esprimono alcuni operatori del settore.

“La struttura di Nissoria, a quanto abbiamo compreso, sarebbe realizzata grazie al credito sportivo messo a disposizione dal CONI – dice Pierluigi Pastorelli, socio fondatore assieme ad Alessandro Maio e Marco Valenti del Kartodromo “Gilles Villeneuve” di Pergusa. “Esprimiamo pertanto disappunto per una operazione pubblica su un settore fin qui gestito da privati e peraltro già saturo in una provincia economicamente depressa e con una decrescita demografica così elevata come quella nostra”.

I dubbi nella categoria pare siano relativi non all’idea di investire le somme in nuove strutture sportive destinate alla collettività, piuttosto sulla scelta di potenziare ulteriormente questo settore dei motori.

“Per noi – prosegue Pastorelli – che da sempre abbiamo creduto in questo progetto, è stato un percorso molto lungo e accidentato, con varie tappe burocratiche che dopo 15 anni ci ha permesso di vedere realizzato il nostro sogno solo nel 2018. Per questo rimane difficile comprendere la scelta di un piccolo paese dell’entroterra ennese di puntare ancora sul mondo del kart – conclude Pastorelli – a maggior ragione che la provincia di Enna conta già oltre alla nostra anche le altre due strutture di Villarosa e di Leonforte/Nissoria [questa ancora in avviamento, NdR]”.

La questione sembra assai complessa e a dire di tali operatori già in passato un caso analogo si era verificato in provincia di Caltanissetta, protagonista una struttura costruita con risorse pubbliche, che versa tuttavia in totale stato di abbandono da diversi anni.

To be continued…

Giuliana Maria Amata