Enna: i sindacati incontrano i deputati del territorio

Ieri pomeriggio i sindacati Cgil (Antonio Malaguarnera), Cisl (Emanuele Gallo e Carmela Petralia) e Uil (Mario La Rosa e Vincenzo Savarino) hanno incontrato i deputati nazionali e regionali Stefania Marino, Eliana Longi, Fabio Venezia e Luisa Lantieri (quest’ultima in collegamento) per discutere dei temi relativi allo sviluppo della provincia di Enna. Ai deputati è stato consegnato anche un documento che individua gli obiettivi e le strategie per il rilancio del territorio: tra questi il rafforzamento del sistema e dei servizi alle imprese come l’infrastrutturazione del territorio provinciale, ma anche la valorizzazione del patrimonio umano, artistico e culturale e uno sviluppo fondato sulle risorse naturali e ambientali.

“Tutti i deputati – fanno sapere i sindacati – hanno condiviso l’iniziativa e individuato dei temi cardine su cui si svilupperà il prossimo incontro”.

Sindacati e deputazione regionale e nazionale si sono dati, infatti, appuntamento ad un successivo incontro.

“È il momento di credere davvero – proseguono i sindacati – che solo facendo squadra nell’interesse comune, che è il nostro territorio, si potranno raggiungere dei risultati positivi”.