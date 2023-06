Enna: i “Seeds of Faith Gospel Choir” in concerto in Piazza Duomo

Sabato alle ore 21 i “Seeds of Faith Gospel Choir” si esibiranno in concerto in Piazza Duomo ad Enna. La serata è organizzata con il patrocinio del Comune.

Il coro Gospel Seeds of Faith, con componenti di Caltanissetta ed Enna e direttore responsabile Roberto Vitale, nasce nel lontano dicembre 2002. Il coro, con repertorio Back Gospel e Traditional Spiritual, ha all’attivo la partecipazione a svariate rassegne regionali svoltesi a Palermo e Catania e ha percorso in lungo e largo la Sicilia con concerti nei posti più incantevoli dell’Isola.

Accompagnato al piano dal direttore Roberto Vitale, alla chitarra elettrica da Lillo Cimino e al basso da Salvatore Modena, il coro esegue brani gospel coinvolgenti, ritmati e pieni di significato. Si alternano ai brani alcune letture che permettono meglio la comprensione dei testi.