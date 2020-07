Enna: i rotariani impegnati nella distribuzione di generi alimentari

Hanno preso il via per svolgersi a cadenza quindicinale e mensile le distribuzioni periodiche di generi alimentari freschi ed a lunga conservazione curate in prima persona dai soci del Rotary Club di Enna, impegnati con il progetto “Fast” a dare una concreta mano di aiuto a chi si trova in difficoltà in questo particolare momento.

A caratterizzare il progetto che si rivolge per la città di Enna ad una ventina di famiglie e che viene realizzato anche dai Rotary club dell’area “Terre di Cerere”, l’impegno diretto dei soci in ogni fase del progetto. A coadiuvarli per Enna, nella preparazione e distribuzione dei pacchi di alimentari, i volontari della Caritas ed una catena esterna di sostegno al progetto fatta di aziende e produttori locali.

“Abbiamo ottenuto – spiega il presidente del Rotary Enna Eriberto Croce – la disponibilità di diverse realtà produttive del territorio a fornire a prezzi speciali i prodotti alimentari freschi ed a lunga conservazione che abbiamo acquistato grazie al finanziamento del distretto 2110 Sicilia-Malta ottenuto per il progetto condiviso con i Rotary club dell’area Terre di Cerere, per destinarli a famiglie bisognose della nostra città. Un ringraziamento particolare va certamente a Padre Giuseppe Fausciana che ha messo a disposizione i locali della chiesa di Sant’Anna per il progetto”.

Per i nuclei familiari più grandi la distribuzione avverrà a cadenza quindicinale, per quelli più piccoli sarà, invece, mensile.

“L’esperienza della consegna, per il mio modo di sentire – ha commentato il presidente Croce – è stata particolarmente emozionante: penso si sia ricevuto molto più di quello che si è dato. Un’esperienza di servizio che da senso alla nostra appartenenza rotariana”.