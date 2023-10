Enna: in scena i pupi di Angelo Sicilia con la storia di Padre Puglisi

PUBBLICITÀ

Mercoledì e venerdì alle ore 10.30, il puparo Angelo Sicilia sarà protagonista di due appuntamenti per il progetto di “Circuitazione teatrale” regionale promosso dall’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – ETS/Museo Internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, che coinvolge 15 Comuni di sei province siciliane.

Mercoledì, nella Chiesa Madre di Santo Stefano di Quisquina andrà in scena la “Storia di Rosario Livatino. Un giudice perbene”. Mentre al Teatro Comunale di Enna, venerdì, andrà in scena lo spettacolo “Padre Pino Puglisi. Un prete contro la mafia”. Gli spettacoli seguiranno ad un incontro didattico dal titolo “Il mestiere del puparo”.

Filo conduttore dell’iniziativa di “Circuitazione teatrale” è il tema della legalità, come lotta alla mafia ma anche alla violenza di genere, con la messa in scena di spettacoli che vedono protagoniste, delle vittime di mafia, e delle figure femminili, per contribuire ad affermare nuovi modelli e nuove figure eroiche, quindi sensibilizzare alla legalità e al rispetto dell’altro.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e in collaborazione con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal vivo e con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Quisquina e di Enna.