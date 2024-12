Enna: i prossimi appuntamenti del Natale “o Chianu di Sanmastianu”

PUBBLICITÀ

Secondo giro di appuntamenti in occasione del Santo Natale “O chianu di Sammastianu” a Enna previsto per sabato 21 dicembre e per il giorno di Natale.

PUBBLICITÀ

Sabato alle ore 17.00 ci sarà la santa messa con la benedizione dei Bambinelli. Successivamente l’atmosfera sarà allietata dagli “Antichi Zampognari di Barrafranca” con le loro melodie caratteristiche, le famose nenie e “nuvene” che si diffonderanno lungo il viale IV Novembre. Sarà allestito per i più piccini anche il “Villaggio di Babbo Natale” con degustazione di buccellati, caramelle e leccornie in collaborazione con il Bar “Delizie della Torre”.

Il giorno di Natale alle ore 9.30 la santa messa con, al termine, scambio di auguri e distribuzione dei calendari di San Sebastiano.