Enna: i prossimi appuntamenti Avis per donare sangue

L’Avis di Enna, dopo la consegna da parte dell’Asp avvenuta nei giorni scorsi, ha avviato la raccolta di sangue mediante l’utilizzo dell’autoemoteca, ottenendo grandi risultati e una risposta molto positiva da parte dei donatori, in particolare da coloro che hanno difficoltà ad effettuare la donazione durante la settimana. E’ stato già disposto un calendario che prevede una raccolta al mese presso la sede di via Messina 79.

Il presidente Angelo Perri e i suoi volontari sono già a lavoro per organizzare diverse giornate di raccolta oltre a quelle in calendario, a partire da mercoledì 23 marzo, in via Mazza. Parte del ricavato della raccolta di questa giornata, organizzata su proposta dell’Associazione Koiné e in collaborazione con essa, sarà devoluto a favore delle popolazioni ucraine. Per prenotare la predonazione o la donazione basta chiamare il 3802195246.