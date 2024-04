Enna: i premiati al concorso dedicato a Napoleone Colajanni

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri alla Sala Cerere di Enna la V giornata in memoria di Napoleone Colajanni e la IV edizione del concorso dedicato al tema della solidarietà.

L’attività del “Centro studi Napoleone Colajanni” che si svolge in seno alla Biblioteca “Salvatore Mazza” dell’IIS Napoleone Colajanni, diretto dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina e coordinata dalle docenti referenti Tiziana Buono e Francesca Milano, coinvolge ogni anno gli studenti in un lavoro di ricerca, studio e scelta del tema che negli anni ha visto approfondire i vari aspetti di questa personalità eclettica e poliedrica, medico, sociologo, economista, giornalista, scrittore e statista.

Negli anni sono stati approfonditi i temi dell’interculturalità contro i pregiudizi razziali, quello della lotta contro la criminalità e la mafia, lo scorso anno quello della sua posizione contro la guerra. Quest’anno è stata approfondita una tematica tanto cara al Colajanni sociologo, la solidarietà.

Durante l’evento sono stati premiati i vincitori del concorso delle categorie di adulti, di scuola secondaria di secondo grado e della scuola secondaria di primo grado per le tre sezioni di narrativa, poesia e multimediale.

Dopo il saluto della dirigente Scolastica Maria Silvia Messina, le docenti Tiziana Buono e Francesca Milano, referenti del centro Studi N. Colajanni, hanno introdotto i due relatori, Salvatore Martinez e Maria Letizia Colajanni. Il rappresentante d’Istituto degli alunni Jacopo Gessaro ha presentato e annunciato i vincitori del concorso. Gli alunni dell’Istituto hanno declamato estratti degli elaborati dei vincitori. Brani musicali, eseguiti dagli alunni del Liceo Musicale, hanno allietato la serata.

Durante la cerimonia gli studenti e la cittadinanza hanno avuto modo di conoscere e apprezzare lo spessore umano, culturale e politico di Napoleone Colajanni sulla tematica della solidarietà. Salvatore Martinez ha analizzato la tematica con la trattazione dal titolo “L’individuo, considerato al di fuori della Società, è una semplice astrazione, non è una realtà. Quale è la forza specifica della Società? La coesistenza e la vita di più uomini in contatto e in rapporti reciproci tra loro” (in “La Sociologia Criminale”, Vol. I). Martinez è presidente della Fondazione “Istituto di Promozione umana Mons. Di Vincenzo” Enti del Terzo Settore, già consultore pontificio nei tre Dicasteri Vaticani per i Laici e per la Famiglia e Vita e già rappresentante speciale della Presidenza Italiana presso l’OSCE per i diritti umani.

La Prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dell’illustre concittadino, ha raccontato esperienze di vita vissuta e aneddoti sul nonno che si è sempre battuto contro le sperequazioni sociali, contro il divario e le disparità tra Nord e Sud d’Italia, contro i pregiudizi razziali e contro la criminalità e la mafia. La solidarietà è l’idea chiave per i rapporti geopolitici tra Nord e Sud d’Italia e poi estesa a tutti i popoli. Il Colajanni auspicava una società in cui le forme di solidarietà hanno la meglio su quelle della concorrenza nel mondo intero. Motore della società deve essere soprattutto la solidarietà.

Alla fine della serata i vincitori del concorso sono stati premiati dai membri della commissione esaminatrice, composta dalla dirigente, Prof.ssa Maria Silvia Messina, presidente della giuria, Prof. Sergio Severino, Prof. Piero Colletta, Prof.ssa Cettina Rosso, Prof.ssa Maria Renna, Prof.ssa Angela Riviera, Prof.ssa Pinuccia Burgarello, Dott. Francesco Paolo Di Marco, Prof.ssa Tiziana Buono e Prof.ssa Francesca Milano.

Questi i vincitori del concorso.

Categoria Adulti

Narrativa adulti

I Posto

Senza identità di Giuseppe Piangiamore

Poesia Adulti

I Posto

Unanimità nella cuna nefasta dell’immensità di Karol Rampello

Multimediale Adulti

I Posto

In ogni tua carezza… mettici il cuore di Enrico Massimo Lo Giudice

Categoria Scuola Secondaria di Secondo Grado

Narrativa Secondaria di Secondo Grado

I Premio

EX Aequo Il mio nome è Felicità di Cristina Savoca – IIS N. Colajanni Enna

Ex Aequo Una stanza senza libri di Alessandro Midael Conti – IIS Mariano D’Arbore Oristano

Poesia Secondaria di Secondo Grado

I Premio

Ex Aequo In tempi di buoi e incertezza – Classe III A IIS N. Colajanni Enna

Ex Aequo Amore infinito – Classe III C IIS N. Colajanni Enna

Menzione Speciale

Solidarietà di Maria Oglialoro – IIS Majorana Cascino Piazza Armerina

Premio Speciale Giuria

Solidarietà di luce di Giuseppe Santi Bellomo – IIS Pietro Farinato di Enna

Multimediale Secondaria di Secondo Grado

I Posto

Ex Aequo Presi una Mano di Niccolò Gagliardi – IIS N. Colajanni Enna

Ex Aequo La solidarietà alla base di una società giusta e libera di Gessaro Jacopo, Rizza Benedetta, Sara Anello, Beatrice Rabbene – Classe V C, IIS N. Colajanni Enna

Menzione Speciale

Aiutando il prossimo conoscerai la vera felicità della Classe II A IIS N. Colajanni Enna

Categoria Scuola Secondaria di Primo Grado

Narrativa Secondaria di Primo Grado

I Premio

Dammi la mano di Sofia Maria Manno – Istituto S. Chiara Plesso G. Pascoli III A

Menzione Speciale

Anila di Maria Bellomo – Istituto Comprensivo S. Chiara Plesso G. Verga Calascibetta I B

Premio Giuria

Freddo come l’acciaio, fragile come cristallo – Classe IC Ist. Comprensivo De Amicis Enna Plesso Garibaldi

Poesia Secondaria di Primo Grado

I Posto

La Solidarietà di Rossella Vetri – Ist. Comprensivo S. Chiara Plesso Pascoli

Menzione Speciale

Una mano di sole di Ettore Paglia – Istituto Comprensivo S. Chiara Plesso G. Verga Calascibetta I B

Multimediale Secondaria di Primo Grado

I Premio

La solidarietà ha salvato la vita degli Alunni delle classi seconde e alunni orchestra dell’Indirizzo Musicale Ist. Comprensivo Neglia-Savarese Enna

Menzione Speciale

Baciamiamoci – Classe II S del Plesso Villapriolo Ist. Comprensivo De Amicis di Enna