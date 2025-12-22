Enna: i piccoli alunni del De Amicis imbucano le letterine di Natale all’ufficio postale

PUBBLICITÀ

Una mattinata speciale per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia ICS Edmondo De Amicis di Enna. Circa un centinaio di bambini dai 3 ai 5 anni si sono diretti verso la cassetta rossa per la raccolta della corrispondenza posizionata presso l’ufficio postale di via Agira.

Ad attenderli una sorpresa. In un’atmosfera magica, tra musica, caramelle e grandi sorrisi, una rappresentanza del personale del centro di recapito di Enna Baronessa con grandi sacchi e cappellini natalizi ha accolto i piccoli alunni dei tre plessi dell’Istituto.

Con l’aiuto degli adulti, i bambini hanno imbucato decine di disegni, letterine e messaggi in un clima di grande festa. I bambini hanno così dato il via al viaggio delle loro missive verso il Polo Nord e sono stati testimoni dei primi passi che la loro corrispondenza si accinge a compiere.

“Ringraziamo Poste Italiane – ha commentato la dirigente scolastica Sebastiana Adamo – per la collaborazione gioiosa. Per i bambini è stato un momento di importante consapevolezza: il lungo percorso che intraprenderanno le loro letterine dà valore al senso del tempo e dell’attesa, in una realtà contemporanea che invece spesso corre troppo velocemente”.

I portalettere del centro di recapito cittadino, infatti, hanno vuotato la cassetta rossa dinnanzi a decine di occhi increduli e curiosi, hanno riempito i grandi sacchi e hanno spiegato ai piccoli alunni le tappe che percorreranno le loro letterine prima di giungere a destinazione.

Nonostante la forte attrattiva della tecnologia, nei disegni e nelle richieste dei bimbi c’è poco spazio per l’elettronica. Sembra essere invece ancora forte il desiderio per i grandi classici, tra bambole e macchinine, per giocare in compagnia.