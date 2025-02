Enna: i Lions ricordano Pino Grimaldi con un incontro sull’internazionalità

PUBBLICITÀ

Si è svolto stamattina, presso la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte ad Enna, attigua alla Sala “Archivio Grimaldi”, l’incontro “Internazionalità del Lionismo ieri, oggi e domani”, in ricordo di Pino Grimaldi, Former International President (FIP) di Lions International scomparso il 6 gennaio 2024.

Il Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano ha celebrato così – nella sua città natale, dove fondò nel 1962 il Club di Enna – il FIP Giuseppe “Pino” Grimaldi, unico italiano a ricoprire – dalla nascita del lionismo nel 1917 con Melvin Jones – la carica di presidente internazionale di Lions International nell’anno sociale 1994/1995. Presenti numerosi officer e soci Lions. Corale l’impegno a rinnovare annualmente l’evento.

Ѐ un ritratto a tutto tondo quello tracciato dai numerosi interventi: Angelo Di Maria Presidente Lions Club Enna, vice sindaco Francesco Comito e assessore al Bilancio Rosalinda Campanile per l’amministrazione comunale, Delegata Lions Archivio Grimaldi Bianca Pellegrino, Secondo Vice Governatore Walter Buscema, Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Mario Palmisciano, figlio del FIP Luigi Grimaldi, fondatore del Quotidiano di Sicilia e Lion Carlo Alberto Tregua, PCC e GWA (Good Will Ambassador) Salvo Giacona. Hanno inviato contributi video: PCC (Past Presidente Consiglio Governatori) MD 108 Italy Mariella Sciammetta, Presidente Consiglio Governatori MD 108 Italy Dodò Potenza, Past Presidente Internazionale (PID) Elena Appiani, Secondo Vice Presidente Internazionale Mark S. Lyon. Ha moderato e concluso il PID e GWA Domenico Messina, candidato italiano alla carica di Terzo Vice Presidente Internazionale.

Le parole del figlio Luigi hanno svelato il padre, il professionista, l’appassionato di teatro e musica, l’impegno lionistico di Grimaldi, neurologo e psichiatra, giornalista, direttore di periodici e settimanali, editorialista di riviste nazionali ed estere. Ma ricordare Grimaldi, ambasciatore di Lions International in ben 174 Paesi visitati nell’anno di presidenza, significa indiscutibilmente celebrare l’internazionalità dell’associazione umanitaria più grande del mondo, presente localmente con i club in oltre 200 Paesi ma al servizio di tutta l’umanità con la fondazione LCIF, braccio operativo per le cause umanitarie globali. Mantenere viva l’eredità di Pino Grimaldi significa, quindi, perpetuare l’impegno umanitario dei Lions, fondato su principi condivisi con l’ONU e collaborare con chi guarda al futuro per costruire solidarietà e pace.

“Oggi Enna ospita il mondo intero – ha dichiarato il sindaco Maurizio Dipietro – perché il prof. Grimaldi ha portato Enna in tutto il mondo da Presidente Internazionale del Lions. L’amministrazione comunale ha dedicato nel Palazzo Chiaramonte uno spazio per l’Archivio che Pino Grimaldi ha generosamente donato alla città, a testimonianza del servizio per Lions International”.

Il Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Mario Palmisciano ha dichiarato: “Ringrazio coloro che si sono adoperati per l’evento, in particolare il comitato Archivio ‘Giuseppe Grimaldi’ con la Delegata Bianca Pellegrino e il PID e GWA Domenico Messina. Il mondo ha bisogno dei Lions oggi più che mai. Siamo una forza internazionale che dà voce a chi non ne ha e costruisce opportunità dove sembrano impossibili. Lions International ha una grande storia alla quale ha contribuito una persona straordinaria, il FIP Pino Grimaldi”.