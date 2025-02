Enna: i Lions ricordano Pino Grimaldi a un anno dalla scomparsa

PUBBLICITÀ

Sabato alle ore 10, presso la Sala Cerere di Palazzo Chiaramonte a Enna, si terrà l’incontro “Internazionalità del Lionismo ieri, oggi e domani”, un evento in memoria di Giuseppe “Pino” Grimaldi, unico italiano ad aver ricoperto la carica di Presidente Internazionale di Lions International nell’anno sociale 1994/1995.

Il Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano, organizza questa celebrazione nella città natale di Grimaldi, scomparso il 6 gennaio 2024, per onorarne il contributo al Lionismo e all’impegno umanitario. Dal 2021, Enna ospita presso Palazzo Chiaramonte l’Archivio “Giuseppe Grimaldi”, donato dallo stesso Grimaldi per testimoniare la sua lunga attività al servizio dei Lions.

Interverranno Angelo Di Maria, Presidente Lions Club Enna; un rappresentante del Comune di Enna; Bianca Pellegrino, Delegata Archivio Grimaldi; Walter Buscema, Secondo Vice Governatore (SVDG); Diego Taviano, Primo Vice Governatore (FVDG); Mario Palmisciano, Governatore Distretto Lions 108Yb Sicilia; Luigi Grimaldi; Carlo Alberto Tregua, Lion e fondatore del Quotidiano di Sicilia; Mariella Sciammetta, Past Presidente Consiglio Governatori MD 108 Italy (PCC) (in video); Dodò Potenza, Presidente Consiglio Governatori MD 108 Italy (CC) (in video); Elena Appiani, Past Presidente Internazionale (PID) (in video); Salvo Giacona, PCC; Mark Lyon, Secondo Vice Presidente Internazionale (2VIP); Domenico Messina, Past Presidente Internazionale (PID) e candidato italiano alla carica di Terzo Vice Presidente Internazionale, che concluderà l’incontro.

Il Governatore Mario Palmisciano ha dichiarato: “Oggi più che mai c’è bisogno dei Lions. Lions International ha una grande storia alla quale ha contribuito una persona straordinaria, il FIP Pino Grimaldi. Grazie a coloro che si sono adoperati per organizzare l’evento in Sua memoria, in particolare il comitato Archivio “Giuseppe Grimaldi” con la Delegata Bianca Pellegrino, e il PID e GWA Domenico Messina, candidato italiano alla carica di Terzo Vice Presidente Internazionale”.

Nato a Enna, Pino Grimaldi è stato un neurologo e psichiatra, giornalista ed editorialista di quotidiani e riviste nazionali ed estere. Per 62 anni ha servito Lions International con lo stesso entusiasmo con cui, nel 1962, fondò il Lions Club di Enna. Insignito del titolo di Grande Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, ha ricevuto riconoscimenti da UNICEF, UNESCO e Croce Rossa Internazionale per il suo impegno umanitario.