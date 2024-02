Enna: i lavoratori del Consorzio di Bonifica in stato di agitazione

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito nota stampa del sindacato SIFUS comparto Consorzi di Bonifica sul territorio di Enna relativa all’assemblea dei lavoratori dello scorso 19 febbraio.

Alla presenza dei lavoratori a tempo determinato e tempo indeterminato di Enna, e dei vertici territoriali Mario Druso e Sebastiano Barbera entrambi Rsa ed il segretario generale nazionale Maurizio Grosso, si è tenuta l’assemblea dei dipendenti del Consorzio Bonifica 6 di Enna preoccupati e allarmati per le condizioni economiche in cui versa l’Ente che al momento non è in grado di corrispondere le mensilità di Gennaio e sicuramente stesso trattamento subirà la mensilità di Febbraio.

Stiamo attraversando un brutto periodo; credevamo negli ultimi anni che il Consorzio di Bonifica 6 aveva fatto passi in avanti nella gestione, organizzazione e programmazione, invece di colpo siamo ritornati indietro di decenni e come una nave senza timone e capitano siamo alla deriva, afferma il segretario territoriale Maurizio Fidotta, che continua: “Problemi seri nascosti per decenni sono venuti a galla e adesso subiremo, come da burocrazia italiana, le conseguenze solamente noi dipendenti. Infatti è in atto un pignoramento di Sicilia acque S.p.a. di circa 6 Milioni di euro che paralizza tutto il sistema consortile”.

L’argomento relativo al pignoramento di 6 milioni di euro da parte di Sicilia acque che incombe sul Consorzio in questione, afferma il Segretario Regionale del Sifus Ernesto Abate, “dimostra il chiaro ed inquietante quadro dei debiti che ingessano le attività consortili in Sicilia, necessari e consequenziali per garantire il servizio irriguo all’utenza consortile e quello idrico alla società civile!

Il tonfo politico che si evidenzia a febbraio 2024 nel comprensorio irriguo sotteso ad Enna arriva a pochi mesi da quello conclusosi da qualche mese a questa parte nei comprensori irrigui di Agrigento e Siracusa che per 8 mesi hanno subìto il blocco del fabbisogno quotidiano di agricoltori, cerealicoltori, allevatori ed ivi comprese le famiglie dei lavoratori che orbitano nell’indotto agro-silvo-pastorale… oltre che le famiglie dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica spesso monoreddito!!

Si tratta di una situazione inaspettata, viste le rassicurazioni dell’assessore al ramo che ha rappresentato lo scorso 8 giugno 2023, quando rasserenava le famiglie dei lavoratori dei Consorzi di Bonifica di Agrigento e Siracusa, grazie all’adozione di due interventi che puntavano all’impignorabilità degli emolumenti!

Ma quelle misure adottate allora, oggi risultano essere insufficienti – lo dimostra l’attuale pignoramento di Enna – per cui è già pronto un accordo transattivo attraverso un acconto di 1.7 milioni di euro ed un saldo a 120 giorni, al fine di arginare il grave nocumento che ne scaturirebbe per decine e decine di migliaia di persone!”

Tale situazione e altre criticità che incombono sull’Ente quali programmazione e cronoprogramma per la stagione irrigua 2024, bilancio previsione 2024, riqualificazione personale ed applicazione legge turnover, saranno illustrati, attraverso un documento, e consegnati giorno 23 c.m. a Sua eccellenza il Prefetto, conclude Maurizio Grosso.