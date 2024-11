Enna: i gruppi di maggioranza esprimono soddisfazione per la nuova mensa scolastica

PUBBLICITÀ

I gruppi di maggioranza al consiglio comunale di Enna esprimono soddisfazione per la nuova modalità con cui verrà somministrata la mensa scolastica. I cibi alimentari saranno a km zero, cucinati ad Enna città ed è stato abolito o, comunque, ridotto ai minimi l’uso della plastica. I bambini hanno, infatti, ricevuto in dotazione le borracce per l’acqua, proprio per evitare l’uso delle bottigliette di plastica.

“Si era anche pensato – proseguono i gruppi di maggioranza – di dotare le scuole di borraccioni di acqua, in cui i bambini avrebbero potuto riempire le loro borracce ma, per ragioni di estrema cautela, si è preferito soprassedere, temendo che lasciare i contenitori di acqua incustoditi avrebbe potuto non garantire la necessaria sicurezza della conservazione dell’acqua”.

La novità vera del servizio mensa è rappresentata dallo scodellamento in classe del cibo, che garantisce una migliore qualità nel gusto degli alimenti. Ciò verrà garantito solo nelle scuole che si sono adeguate alle necessarie misure igienico sanitarie. Nelle altre scuole i pasti verranno distribuiti con contenitori iso termici.

“Si tratta di un modello di mensa di eccellenza che sarà certamente apprezzato dai nostri giovani utenti – concludono i gruppi di maggioranza -. Un ringraziamento non di rito, ma di cuore, va al dirigente dott. Lipari, all’Asp, ai dirigenti scolastici, a tutto il personale che collaborerà e alla famiglia Di Serio a cui è stato affidato il servizio, che ha accettato per spirito di servizio nei confronti della città più che per profitto. Non ci resta che ringraziare l’assessore La Porta e augurare buon pranzo a tutti i nostri ragazzi”.