Enna, i Giovani Democratici smentiscono intese con l’MpA: “A 20 anni non svendiamo i nostri ideali”

I Giovani Democratici di Enna intervengono per chiarire la propria posizione dopo le recenti notizie che ipotizzerebbero un dialogo tra il Partito Democratico e il Movimento per l’Autonomia in vista delle prossime elezioni amministrative.

«Alla luce delle recenti notizie che vedrebbero il PD al lavoro con l’MpA in vista delle prossime amministrative riteniamo opportuno fare alcune precisazioni, smentendo categoricamente questa narrazione», affermano i firmatari della nota, Fabio Di Natale, segretario comunale dei Giovani Democratici di Enna, Davide Conti, segretario provinciale GD Enna, e Marco Greco, segretario regionale dei Giovani Democratici siciliani e consigliere comunale.

Sul piano politico, i Giovani Democratici ribadiscono una linea netta: «Anzitutto, sul piano strettamente politico, come Giovani Democratici intendiamo ribadire la nostra posizione di ferma opposizione all’Amministrazione Dipietro».

Una posizione che, spiegano, nasce da un percorso portato avanti negli anni: «In questi anni abbiamo lottato strenuamente per un’idea diversa di città». Pur riconoscendo che «non c’è dubbio che una compagine composta da PD, Colianni e Alloro vincerebbe le elezioni con percentuali bulgare», i Giovani Democratici si interrogano sulle conseguenze politiche di una simile scelta: «ma a quale prezzo?».

Secondo la giovanile del PD, «la nostra visione di città è semplicemente incompatibile con quella del principale partito che ha governato la città in questi 11 anni» e un’eventuale alleanza sarebbe «ingiustificabile agli occhi dell’elettorato giovanile che ha così fortemente creduto in noi», configurandosi come «una giravolta politica finalizzata solo ed esclusivamente all’ottenimento di un risultato elettorale favorevole».

I Giovani Democratici respingono inoltre ogni logica di accordi basati sulla spartizione di incarichi: «Ripudiamo con forza ogni forma di accordo finalizzato solo all’ottenimento di qualche posto in Giunta, questo modo di fare politica non ci appartiene». A sostegno di questa affermazione ricordano un episodio avvenuto nel corso dell’attuale mandato: «lo abbiamo dimostrato già nel corso di questo mandato quando è stato proposto al nostro Consigliere Comunale Marco Greco di passare in maggioranza “al prezzo” di un assessorato, offerta che abbiamo prontamente rifiutato».

Una scelta motivata da una precisa idea di impegno politico: «a 20 anni non siamo disponibili a svendere i nostri ideali, non facciamo politica per ottenere potere ma per portare avanti un progetto di città che non è compatibile con quello del Movimento per l’Autonomia».

Nella nota viene anche chiarito il ruolo dei Giovani Democratici all’interno del Partito Democratico: «È bene chiarire anche che i Giovani Democratici, giovanile del Partito Democratico, sono a tutti gli effetti parte integrante del Partito». Per questo, spiegano, «la logica secondo cui qualcuno possa vederci come “ospiti” in seno al PD è semplicemente sbagliata perché i GD, ad ogni livello, sono il PD».

Quanto a eventuali contatti con forze politiche di centrodestra, i firmatari precisano che «se qualche iscritto al PD ha tenuto interlocuzioni con forze politiche del centrodestra attualmente in amministrazione lo ha fatto a titolo esclusivamente personale». La linea politica, sottolineano, «la dettano gli organismi dirigenti e va’ discussa nelle sedi opportune».

I Giovani Democratici accolgono infine positivamente le recenti iniziative del partito: «Accogliamo con favore dunque la nota di smentita ufficiale dei Segretari del Partito e la convocazione dell’Assemblea cittadina degli iscritti, che è l’unico luogo deputato a discutere dei futuri assetti politici in vista delle imminenti elezioni». In quella sede, concludono, «qualora ve ne fosse bisogno, ribadiremo la nostra più totale contrarietà ad ogni ipotesi di “coalizione Frankenstein”, certi del fatto che la coerenza politica è un valore che premia e a cui non siamo disponibili a rinunciare».