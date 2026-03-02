Enna: i Giovani Democratici lanciano un questionario online in vista delle amministrative

PUBBLICITÀ

Il circolo ennese dei Giovani Democratici ha lanciato oggi un questionario online aperto a tutti i cittadini su Enna. L’idea, lanciata dall’assemblea pubblica celebrata lo scorso 28 dicembre, nasce dall’esigenza di contribuire alla costruzione di un programma elettorale che parta dalle istanze e dalle proposte presentate direttamente dalla collettività.

“Troppo spesso siamo stati abituati negli ultimi anni ad una politica comunale chiusa – dichiara il segretario comunale Fabio di Natale –. Noi giovani vogliamo cambiare il paradigma a partire dal programma, ascoltando chiunque abbia una proposta da fare: i risultati del questionario saranno la base delle proposte che i candidati dell’organizzazione giovanile porteranno avanti in campagna elettorale tra le fila del Partito Democratico, un programma che parta dal cittadino e non sia calato dall’alto”.

I Giovani Democratici fanno sapere che il questionario è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/questionarioEnna