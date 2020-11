Enna. I Giovani Democratici al governo regionale: “Meno propaganda, i Siciliani vogliono risposte”

Nota stampa dei Giovani Democratici di Enna che riportiamo qui di seguito.

“Mentre il presidente Nello Musumeci cerca ancora una volta di addossare le colpe della sua inefficienza al Governo, sollevando surreali dubbi su scelte definite “politiche”, saranno ancora una volta i Siciliani a pagare il tempo perso dalla Regione che, al posto di potenziare tracciamento e ospedali, era impegnata a fare dichiarazioni stampa contraddittorie, emanare ordinanze inconcludenti ed organizzare disastrosi click-day che sono risultati una presa in giro alle imprese.

Bocciati sul tracciamento, soprattutto, ma anche sul rischio di saturazione dei posti letto oltre che sul tasso di contagio, il fattore Rt.

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza aveva infatti ammesso che “il sistema del tracciamento non regge più”. Sulla carta le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania dovrebbero avere un’Usca – cioè una struttura di gestione dei positivi – ogni 25mila abitanti, ma quella norma non è mai stata applicata.

La nostra provincia, per esempio, è l’unica in cui non è stato predisposto un centro covid unicamente dedicato, motivo per cui si è individuato l’Ospedale Umberto I di Enna.

Presidente Musumeci, Assessore Razza: meno propaganda, i Siciliani vogliono risposte”.